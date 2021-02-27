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страхування на сайті

Finance.ua запускає страхування на сайті
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06

Finance.ua запускає страхування на сайті

Шановний автомобіліст! Ця чудова новина для вас!

Більше не потрібно шукати, де оформити страховку на свою улюблену машину. Уже в цьому місяці ви зможете оформити обов’язкове страхування – Автоцивілку на нашому сайті.

Для першої 1000 клієнтів приготували приємні бонуси: ексклюзивні умови оформлення зі знижкою до 20% і 10 літрів пального А95 в подарунок!🎁

Переходьте 👉за посиланням, реєструйтеся та дізнавайтеся про старт одним з перших, а ми закріпимо подарунок за вами.

Купуйте Автоцивілку тільки на Finance.ua! 😉
Ірина_
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