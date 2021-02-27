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страхування на сайті

Finance.ua запускає страхування на сайті
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06

Finance.ua запускає страхування на сайті

Шановний автомобіліст! Ця чудова новина для вас!

Більше не потрібно шукати, де оформити страховку на свою улюблену машину. Уже в цьому місяці ви зможете оформити обов’язкове страхування – Автоцивілку на нашому сайті.

Для першої 1000 клієнтів приготували приємні бонуси: ексклюзивні умови оформлення зі знижкою до 20% і 10 літрів пального А95 в подарунок!🎁

Переходьте 👉за посиланням, реєструйтеся та дізнавайтеся про старт одним з перших, а ми закріпимо подарунок за вами.

Купуйте Автоцивілку тільки на Finance.ua! 😉
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:21

Re: Finance.ua запускає страхування на сайті

На финанс.юа уже три года страхуюсь, как это запускаете страхование?
Adam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:45

Adam грандіозний запуск продажів Автоцивілки на Financе.ua!
Знижки до 20% і 10 літрів пального в подарунок кожному.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 10:25

Автоцивілка

Ірина_
Доброго дня, то коли ж той запуск? Очікувалося до кінця квітня....
Cossack
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:32

Cossack на початку літа!
Колеги вже на фінальній стадії. Вдосконалюємо сервіс, намагаємося бути кращими для Вас!

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:10

А как получить акционные 10 литров? Позавчера оформил страховку с надписью об акции
olleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:47

Шановний olleg, необхідно заповнити форму для отримання - https://new.finance.ua/thankyoupage/form.
Якщо Ви вже заповнили, будь ласка, очікуйте. Вас обов'язково проінформують та протягом двох днів відправлять.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:17

Re: Finance.ua запускає страхування на сайті

  Ірина_ написав:Для першої 1000 клієнтів приготували приємні бонуси: ексклюзивні умови оформлення зі знижкою до 20% і 10 літрів пального А95 в подарунок!🎁

Треба, щоб сума страховки для неКиєва була 1000+, правильно? Інакше 10 літрів не отримаєш.
Hennady
 
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