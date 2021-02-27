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Finance.ua запускає страхування на сайті
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06
Шановний автомобіліст! Ця чудова новина для вас!
Більше не потрібно шукати, де оформити страховку на свою улюблену машину. Уже в цьому місяці ви зможете оформити обов’язкове страхування – Автоцивілку на нашому сайті.
Для першої 1000 клієнтів приготували приємні бонуси: ексклюзивні умови оформлення зі знижкою до 20% і 10 літрів пального А95 в подарунок!🎁
Переходьте 👉за посиланням
, реєструйтеся та дізнавайтеся про старт одним з перших, а ми закріпимо подарунок за вами.Купуйте Автоцивілку тільки на Finance.ua! 😉
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Ірина_
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:21
На финанс.юа уже три года страхуюсь, как это запускаете страхование?
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Adam
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:45
Adam грандіозний запуск продажів Автоцивілки на Financе.ua!
Знижки до 20% і 10 літрів пального в подарунок кожному.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 26 тра, 2021 10:25
Ірина_
Доброго дня, то коли ж той запуск? Очікувалося до кінця квітня....
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Cossack
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Додано: Сер 26 тра, 2021 11:32
Cossack на початку літа!
Колеги вже на фінальній стадії. Вдосконалюємо сервіс, намагаємося бути кращими для Вас!
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 03 чер, 2021 10:10
А как получить акционные 10 литров? Позавчера оформил страховку с надписью об акции
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olleg
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Додано: Чет 03 чер, 2021 10:47
Шановний olleg
, необхідно заповнити форму для отримання - https://new.finance.ua/thankyoupage/form
.
Якщо Ви вже заповнили, будь ласка, очікуйте. Вас обов'язково проінформують та протягом двох днів відправлять.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 03 чер, 2021 11:17
Ірина_ написав:
Для першої 1000 клієнтів приготували приємні бонуси: ексклюзивні умови оформлення зі знижкою до 20% і 10 літрів пального А95 в подарунок!🎁
Треба, щоб сума страховки для неКиєва була 1000+, правильно? Інакше 10 літрів не отримаєш.
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Hennady
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