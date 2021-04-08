Реконструкція моста Патона в Києві розпочнеться у 2022 році.
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 23:12
Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:26
Re: Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патон
Жителям Лівого вішатися на пять років.
І знову хоче вперти на міст трамвай, хоча його тому й забрали, що створював велике статичне та динамічне навантаження на міст, та через блукаючі струми, через які кородувала сварна конструкція.
А на Подільсько-Воскресенському в районі Валів роботи чомусь припинені.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|