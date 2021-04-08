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Кличко повідомив, коли почнуть
реконструкцію моста Патона

Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 23:12

Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона

Пропонуємо до обговорення:
Реконструкція моста Патона в Києві розпочнеться у 2022 році.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:26

Re: Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патон

Жителям Лівого вішатися на пять років.
І знову хоче вперти на міст трамвай, хоча його тому й забрали, що створював велике статичне та динамічне навантаження на міст, та через блукаючі струми, через які кородувала сварна конструкція.
А на Подільсько-Воскресенському в районі Валів роботи чомусь припинені.
unicdima
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