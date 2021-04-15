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Рада ухвалила закони про
пільгове розмитнення авто на...

Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:56

  EKO написав:...
Какого склада ума надо быть, чтобы прописать :roll: :
"также авто не должно происходить из «страны-агрессора» или временно оккупированной территории".
Временно-оккупированная территория - это территория Украины и без украинских номерных знаков автомобиль оттуда банально не заедет. И что тогда растамаживать? Это раз.
Автомобили там не производят. Вообще. Это два.
...

Это как? -- заехала туда б"ха на молдавских номерах до оккупации, сейчас решила вернуться -- почему она "банально не заедет"? -- ее и растамаживать? Это раз.
"там" -- не производят. В «стране-агрессоре», с которой "там" граничит -- производят. Вообще. Это два.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:34

Есть четкая закономерность - чем позже растаможил, тем меньше заплатил. Смысл платить сегодня, когда завтра будет дешевле ?
Нужно просто не останавливаться на достигнутом, а предложить доплачивать господам евробляхерам из бюджета. По евро за кубик. А у кого корыто старше 20 лет - то вдвойне. (А если можешь показать на карте Донецк - то и втройне).
В очередях в МРЕО забесплатно что ли стоять, время тратить ?
Nickoss1
 
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