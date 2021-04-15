Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...
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EKO написав:... Какого склада ума надо быть, чтобы прописать : "также авто не должно происходить из «страны-агрессора» или временно оккупированной территории". Временно-оккупированная территория - это территория Украины и без украинских номерных знаков автомобиль оттуда банально не заедет. И что тогда растамаживать? Это раз. Автомобили там не производят. Вообще. Это два. ...
Это как? -- заехала туда б"ха на молдавских номерах до оккупации, сейчас решила вернуться -- почему она "банально не заедет"? -- ее и растамаживать? Это раз. "там" -- не производят. В «стране-агрессоре», с которой "там" граничит -- производят. Вообще. Это два.
Есть четкая закономерность - чем позже растаможил, тем меньше заплатил. Смысл платить сегодня, когда завтра будет дешевле ? Нужно просто не останавливаться на достигнутом, а предложить доплачивать господам евробляхерам из бюджета. По евро за кубик. А у кого корыто старше 20 лет - то вдвойне. (А если можешь показать на карте Донецк - то и втройне). В очередях в МРЕО забесплатно что ли стоять, время тратить ?