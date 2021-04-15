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Кличко показав, як в Києві
будують ще один пішохідний...

Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:46

Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці триває будівництво ще одного цікавого і гарного об’єкту – пішохідного мосту з Оболонської набережної (в районі гольф-центру) на острів Оболонський.

Дивися повний текст Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний міст (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:46

Решили сразу кривой строить - чтоб не придирались потом, что криво и косо, как на Шулявке. А так отмазка будет - так и задумывалось :)
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:36

Ну да, очень нужный объект для Киева. Пандемии ж нет, в больницах всего хватает. И уже существующие мосты - в отличном состоянии, типа Патона, Южного и кучи мелких
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:38

  ALexxxS написав:Ну да, очень нужный объект для Киева. Пандемии ж нет, в больницах всего хватает. И уже существующие мосты - в отличном состоянии, типа Патона, Южного и кучи мелких


Еще Дарницкий мост - там съезд на Днепровскую набережную, под ним уже бомжи себе поселение обустроили, так и стоит заброшенный. Зато рядом целый микрорайон ылитного жилья строят :roll:

А на Оболони очень нужный мост. Жителям элитных оболонских липок. После игры в гольф прогуляться по мосту на остров и обратно, будет самое оно.

На владимирской горке мост уже в подубитом состоянии, стекла матовые и заплеванные, лужи стоят. Мост тот не сдан в эксплуатацию до сих пор, кстати :evil:

Ну а в свете того, что за полтора года вируса не построено ни одной специализированной для этого больницы... ну то такое.
EKO
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