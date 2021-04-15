RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві процвітає новий вид
шахрайства з обміном валют - ЗМІ

У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 03:06

Есть предложение сделать обьявления об обмене валют на finance.ua более заметными. Помимо того, что ресурс получит больше реклвмодателей, больше посетителей сайта смогут оценить сервис.
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 16.10.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний...
R2 » П'ят 16 кві, 2021 11:46
3 292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 19:38
EKO
Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток...
R2 » Сер 14 кві, 2021 20:05
3 713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 15:05
dafmy
Посилений карантин у Києві продовжили до 30 квітня
R2 » Сер 14 кві, 2021 11:38
6 526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 08:58
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.