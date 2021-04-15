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У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 03:06
Есть предложение сделать обьявления об обмене валют на finance.ua более заметными. Помимо того, что ресурс получит больше реклвмодателей, больше посетителей сайта смогут оценить сервис.
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yurii_kruhlov
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