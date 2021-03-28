Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) розглядає можливість побудувати сховище для прийому засклених РАВ з Росії до 2023 року.
Дивися повний текст Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують побудувати до 2023 року.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:23
Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують побудувати до 2023 року.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:58
Почему-то в статье не сообщается, что речь идёт о ОЯТ с украинских АЭС, которое находятся на временном хранении в РФ, и за это хранение Украина платит России по $200 млн. в год.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:15
Re: Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують...
Так срачельник не получится.
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