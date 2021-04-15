Споживачу пропонують протягом року газ за ціною 7,5-8 грн.
Дивися повний текст Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які будуть ціни.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:17
Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які будуть ціни.
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:10
Потребителю предлагают в течение года газ по цене 7,5−8 грн. Фактически нас будут тупо доить», — пояснил Попенко.
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:56
Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..
В этой стране даже баранов доят.
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:03
Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..
тут только зраду разгоняют???
годовая цена на газ - та еще лотерея. можно не играть.
только не надо потом ныть зимой, что газ по 12.
а так люди четко знают, что год платят по 8 грн.
большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:14
С какого перепугу она должна быть по 12? На премии не хватает?
Есть газ собственной добычи, или население уже не имеет никаких прав в своей стране ни на что? Кормите всех пришлых за свой счет в набсоветах и радах на миллионы еще и кланяетесь. Нужно иметь достоинство.
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:22
во-первых, она уже была 12 - только тогда не разгоняли, и все норм платили.
да, я кормлю, но не кланяюсь. и классовой ненависти не испытываю.
только иметь достоинство - это не значит все требовать на халяву, типа мне все должны. заметил, что чем больше требуют от государства, те же люди сами стараются государство нажухать и ничего не платить
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:32
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:45
Shaman так і має бути
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