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Через два тижні в Україні
підвищать тарифи на газ: які...

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:17

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачу пропонують протягом року газ за ціною 7,5-8 грн.

Дивися повний текст Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які будуть ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 09:33

А тут Нафтогаз своими ценами даёт под дых нам украинцам
sergeydonchenko525
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:10

Потребителю предлагают в течение года газ по цене 7,5−8 грн. Фактически нас будут тупо доить», — пояснил Попенко.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:43

А когда в Украине какието цены понизят? Задрали сволочи!
tamamasha
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:56

Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..

В этой стране даже баранов доят.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:03

Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..

тут только зраду разгоняют???
годовая цена на газ - та еще лотерея. можно не играть.
только не надо потом ныть зимой, что газ по 12.

а так люди четко знают, что год платят по 8 грн.
большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:14

  Shaman написав:тут только зраду разгоняют???
годовая цена на газ - та еще лотерея. можно не играть.
только не надо потом ныть зимой, что газ по 12.

а так люди четко знают, что год платят по 8 грн.
большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц

С какого перепугу она должна быть по 12? На премии не хватает?
Есть газ собственной добычи, или население уже не имеет никаких прав в своей стране ни на что? Кормите всех пришлых за свой счет в набсоветах и радах на миллионы еще и кланяетесь. Нужно иметь достоинство.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:22

  ruvex написав:
  Shaman написав:тут только зраду разгоняют???
годовая цена на газ - та еще лотерея. можно не играть.
только не надо потом ныть зимой, что газ по 12.

а так люди четко знают, что год платят по 8 грн.
большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц

С какого перепугу она должна быть по 12? На премии не хватает?
Есть газ собственной добычи, или население уже не имеет никаких прав в своей стране ни на что? Кормите всех пришлых за свой счет в набсоветах и радах на миллионы еще и кланяетесь. Нужно иметь достоинство.

во-первых, она уже была 12 - только тогда не разгоняли, и все норм платили.

да, я кормлю, но не кланяюсь. и классовой ненависти не испытываю. :mrgreen:
только иметь достоинство - это не значит все требовать на халяву, типа мне все должны. заметил, что чем больше требуют от государства, те же люди сами стараются государство нажухать и ничего не платить :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:32

  Shaman написав:только иметь достоинство

это как минимум иметь уважение к себе, отстаивать свои интересы, интересы своей страны, и своих граждан, чего нет здесь - абсолютно.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:45

Shaman так і має бути https://www.youtube.com/watch?v=GkYs7YgdUcQ
rapyd777
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