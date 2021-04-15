RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через два тижні в Україні
підвищать тарифи на газ: які...

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:31

А почему не по 12 грн?Или по 25???ГСМ зделайте по 55 гривен,свет-8 минимум!А то коболеву 21 лимон зарплаты мало....
vp407266
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:43

Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..

  Shaman написав:во-первых, она уже была 12 - только тогда не разгоняли, и все норм платили.


12 її оголосили, але вернули взад, так що по факту її і не було. Норм платили? Кожен місяць борги тільки добавляли пару млрд. Ну і 40 млн. зарплати/міс в держструктурі, що зловживає монопольним становищем і має збитки неадекватно.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 19.04.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя»
R2 » Суб 17 кві, 2021 12:27
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 12:27
R2
В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами...
R2 » П'ят 16 кві, 2021 19:34
1 139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 19:34
summacut
В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні»
R2 » Чет 15 кві, 2021 17:42
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 17:42
Dikoy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.