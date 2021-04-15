|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:31
А почему не по 12 грн?Или по 25???ГСМ зделайте по 55 гривен,свет-8 минимум!А то коболеву 21 лимон зарплаты мало....
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:43
Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..
12 її оголосили, але вернули взад, так що по факту її і не було. Норм платили? Кожен місяць борги тільки добавляли пару млрд. Ну і 40 млн. зарплати/міс в держструктурі, що зловживає монопольним становищем і має збитки неадекватно.
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:32
Не только на газ. Через две недели очередное подорожание во всем. Операторы связи уже присылают СМС о подорожании мобильной связи и интернета до 20%.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|