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Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:08
Ratatui написав: Investor_K написав:
А что с электроэнергией?
Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.
я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно
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Shaman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:09
Ed_UA_rD написав: Shaman написав:
тут только зраду разгоняют???
большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц
А на цену отопления даже для большинства не повлияет совсем? Да?
))
обсуждалась модель покупки газа для физиков
почем будут покупать теплосети - вопрос открытый
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Shaman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:13
Shaman написав: Ratatui написав: Investor_K написав:
А что с электроэнергией?
Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.
я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно
Для кого дешевле?
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:20
Вкладчик1234 написав: Shaman написав: Ratatui написав:
Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.
я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно
Для кого дешевле?
для всех, кто покупает на РДН - или надо расшифровывать?
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Shaman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:46
Что-то я очень сомневаюсь что например мой ОдессагазПостачання поставит 7-8 грн, если уже сейчас на апрель у него стоит 8.55. (6.99 только если у чела нет задолженности и внесение оплаты за апрель до 25 апреля).
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Alex2007
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