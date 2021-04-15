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Через два тижні в Україні
підвищать тарифи на газ: які...

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:08

  Ratatui написав:
  Investor_K написав:А что с электроэнергией?


Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.

я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:09

  Ed_UA_rD написав:
  Shaman написав:тут только зраду разгоняют???

большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц


А на цену отопления даже для большинства не повлияет совсем? Да? :)))

обсуждалась модель покупки газа для физиков
почем будут покупать теплосети - вопрос открытый :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:13

  Shaman написав:
  Ratatui написав:
  Investor_K написав:А что с электроэнергией?


Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.

я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно :mrgreen:

Для кого дешевле?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:20

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:
  Ratatui написав:
Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.

я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно :mrgreen:

Для кого дешевле?

для всех, кто покупает на РДН - или надо расшифровывать?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:46

Что-то я очень сомневаюсь что например мой ОдессагазПостачання поставит 7-8 грн, если уже сейчас на апрель у него стоит 8.55. (6.99 только если у чела нет задолженности и внесение оплаты за апрель до 25 апреля).
Alex2007
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  #<123
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