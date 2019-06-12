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Через два тижні в Україні
підвищать тарифи на газ: які...

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:08

  Ratatui написав:
  Investor_K написав:А что с электроэнергией?


Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.

я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:09

  Ed_UA_rD написав:
  Shaman написав:тут только зраду разгоняют???

большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц


А на цену отопления даже для большинства не повлияет совсем? Да? :)))

обсуждалась модель покупки газа для физиков
почем будут покупать теплосети - вопрос открытый :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:13

  Shaman написав:
  Ratatui написав:
  Investor_K написав:А что с электроэнергией?


Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.

я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно :mrgreen:

Для кого дешевле?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:20

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:
  Ratatui написав:
Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.

я же говорю, абы поголосить)))
а то, что в марте э/энергия дешевле на 30 коп февраля- кому это интересно :mrgreen:

Для кого дешевле?

для всех, кто покупает на РДН - или надо расшифровывать?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:46

Что-то я очень сомневаюсь что например мой ОдессагазПостачання поставит 7-8 грн, если уже сейчас на апрель у него стоит 8.55. (6.99 только если у чела нет задолженности и внесение оплаты за апрель до 25 апреля).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:05

Вспоминаем предвыборочные обещания президент Украины Владимира Зеленского, тарифы на газ будут снижены, так как для населения вполне хватает газа собственной добычи.
pvkr20
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:36

  Shaman написав:для всех, кто покупает на РДН - или надо расшифровывать?

И кому от этого легче?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:10

Парад клоунов...но уже не 95 квартал

  pvkr20 написав:Вспоминаем предвыборочные обещания президент Украины Владимира Зеленского, тарифы на газ будут снижены, так как для населения вполне хватает газа собственной добычи.

2 декабря 2019
Прямая речь: "Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства".


12.06.2019
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт.
"Он шутил". Герус заявил, что Зеленский не обещал снизить тарифы
ruvex
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