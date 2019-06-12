Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...

Додано: Суб 17 кві, 2021 23:10

pvkr20 написав: Вспоминаем предвыборочные обещания президент Украины Владимира Зеленского, тарифы на газ будут снижены, так как для населения вполне хватает газа собственной добычи. Вспоминаем предвыборочные обещания президент Украины Владимира Зеленского, тарифы на газ будут снижены, так как для населения вполне хватает газа собственной добычи.

2 декабря 2019Прямая речь: "Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства".12.06.2019"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт.