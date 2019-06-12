Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Что-то я очень сомневаюсь что например мой ОдессагазПостачання поставит 7-8 грн, если уже сейчас на апрель у него стоит 8.55. (6.99 только если у чела нет задолженности и внесение оплаты за апрель до 25 апреля).
pvkr20 написав:Вспоминаем предвыборочные обещания президент Украины Владимира Зеленского, тарифы на газ будут снижены, так как для населения вполне хватает газа собственной добычи.
2 декабря 2019 Прямая речь: "Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.
Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства".
12.06.2019 "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт. "Он шутил". Герус заявил, что Зеленский не обещал снизить тарифы