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Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:40
Предлагаю сделать газ по 20 (чтобы удобнее было считать). Полученные деньги направить на выплату премий АП, ВР и руководству НГ за повышенную интеллектуальную нагрузку.
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Ed_UA_rD
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