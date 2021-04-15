В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям, які сплатили штраф протягом 15 днів.
Дивися повний текст В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя».
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27
В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя».
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:19
Тоесть Верховная Рада своим решением решила лишить граждан информации о наличии штрафа что позволяло гражданам уплатить меньшую сумму штрафа. Замечательное решение, айтишники(tm) одобряют.
Ради малюсенькой кучки дебилов лишим возможности оплатить штраф по ставке 50% всех граждан кто не знает про опендатабот или вообще пользуется кнопочным телефоном. Ведь только дебил имея возможность оплатить штраф в первые же дни потому что ему об это сообщил какой-то сервис, будет нервничать из-за письма с этим же штрафом которое пришло через допустим неделю.
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:30
Скоріш би вже шось сталось, що цих довбнів змило в каналіацію...
Як вони забомбали зі своїми ініціативами...
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