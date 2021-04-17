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Експерт розповів про вплив
техогляду на безпеку...

Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

  wild.tomcat написав:ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють,

Саме так - "давно". Навіть тоді, коли був обов"язковий ТехОгляд. Чому Ви впевнені, що щось зміниться?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:11

  wild.tomcat написав:
  AleksD написав:Однозначно, саме так :(
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців


і правильно зроблять. тонуйте у відповідності до дсту і техреламенту. позатоновують по колу, потім вночі ніх..я не бачать. вільнолюду дай волю, то він ще й лобас затонує. і потім буде щиро дивуватися за шо його жорстко мають. ви мащиини з європи бачили хоч одну з тонованими передніми боковинами? задні хоч фарбою замалюйте, а передні - зась.

Моя машина затонована "в 0" (крім лобовухи). Мені зручно, жодного дискомфорту.
Але я ціную вашу думку
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:38

  LutsMan написав:
  wild.tomcat написав:ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють,

Саме так - "давно". Навіть тоді, коли був обов"язковий ТехОгляд. Чому Ви впевнені, що щось зміниться?


ну хоч якийсь шанс. якшо нічого не намагатися виправити, то саме точно не виправиться.

  AleksD написав:
  wild.tomcat написав:
  AleksD написав:Однозначно, саме так :(
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців


і правильно зроблять. тонуйте у відповідності до дсту і техреламенту. позатоновують по колу, потім вночі ніх..я не бачать. вільнолюду дай волю, то він ще й лобас затонує. і потім буде щиро дивуватися за шо його жорстко мають. ви мащиини з європи бачили хоч одну з тонованими передніми боковинами? задні хоч фарбою замалюйте, а передні - зась.

Моя машина затонована "в 0" (крім лобовухи). Мені зручно, жодного дискомфорту.
Але я ціную вашу думку


навзаєм :wink:

готуйте гроші на то і на мобільні пости теж. комфорт, він грошей коштує, правда ж? :)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:46

  wild.tomcat написав:навзаєм :wink:

готуйте гроші на то і на мобільні пости теж. комфорт, він грошей коштує, правда ж? :)

Так, я обов'язково поінформую форум про витрати на свій комфорт (і може навіть не одним постом) 8)
AleksD
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