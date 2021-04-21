6 квітня набрав чинності наказ Мін'юсту, що стосується автоматизованого арешту коштів.
Дивися повний текст Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків стосується.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 22:50
Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків стосується.
Додано: Суб 17 кві, 2021 22:50
Касается ли это карт с кредитным лимитом ? Будет ли списание с кредитных средств ?
Додано: Суб 17 кві, 2021 23:44
Додано: Чет 22 кві, 2021 00:07
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