Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що пенсійна реформа в Україні пов'язана зі значними ризиками.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:03
У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи.
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:04
Потрібно вигнати із солідарноі системи всіх трутнів, які нічого в неі не вкладали, а гребуть з неі ломатою - судді, прокурори і т.п.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22
Re: У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
Судьям надо пенсии понизить в 10 раз. Для социальной справедливости.
Додано: Нед 18 кві, 2021 19:05
Для того что бы в будущем были работники - надо дети.Так надо снизить налог у кого дети и чем больше детей в семье тем больше снизить.Люди которые здоровы и не хотят заводить детей пусть платят дополнительный налог.
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:39
О! -- знакомым душком потянуло... А рабочие места не нужны, что бы в будущем были работники? -- или "Люди которые здоровы и не хотят" работать -- пусть платят?
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:40
дітям треба дитсадочки, школи, лікарні, отже нехай хто не має дітей ще й платить за це все, а хто має дітей той най платить нічого - бо ж дітей має)
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:54
Re: У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
Короче, цим більше дивлюсь на ініциативи влади, тим більше розумію, що правильно зробив, валіза - закордон )))
Така жорстока криза жанру, кадри не соотвєствуют революційній ситуації ((( нажаль...
зі. Нічого в них не вийде, не тим прибором грають на роялі...
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