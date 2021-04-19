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В АУБ пояснили, чому українці
не заробляють на депозитах

В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:34

Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах

Поверніть Сугоняку! Він такої маєчні не розповідав.
ritter
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:36

  igorbuda52 написав:експерд пропустив маленьку деталь - українці, які прагнуть дешеву іпотеку, це одні люди.
а ті що хочуть високих ставок за депозитами - цілком інші.

странно. Это я один такой дурачек был, что копил деньги на квартиру на депозите? Накопил, снял и купил - так нельзя было, оказывается! :D
Поправка - на первый взнос по ипотеке тоже нужно копить, а как вы думали?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:47

Проблема не в ставках. Если минфин с НБУ вбрасывают в оборот около 20-30% денежной массы и делают это когда вздумается, причём без малейших планов и возможностей потом изъять "лишнюю" массу, то банкноты перестают выполнять функцию накопления. А значит, что они НЕ ДЕНЬГИ!
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:00

До 15 року депозити були в середньому 24% кредити 50 % , за першими і другими стояли черги клієнтів . Усіх усе влаштовувало , до знищення Гонтаревою під кураторством Порошенко 100 банків . Тепер депозити 6 % на які немає дурних , а кредити видають під ті самі 50 і більше % .
Відбулася найбільша афера століття !
vladimir_pratva
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 00:06

Максимум ставка 10% ,а не в среднем это вообще мало
kismas
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