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Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:59
И непосредственно прибыль. Мне нравится рассказ для младшего дошкольного возраста. Цифры говорили бы красноречивые. И что за прибыль у компании ,добывающей,народный газ для народа Украины. Мой газ по моей газотранспортной системе мне доставляют в тридорога, чтобы какой-то то Коболев стал миллионером.
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