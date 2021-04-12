Порівняно з минулим роком ціна стандартного великоднього кошика зросла на 15,5%.
Дивися повний текст Вартість великоднього кошика: на скільки подорожчали продукти (інфографіка).
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Додано: Пон 19 кві, 2021 08:11
Вартість великоднього кошика: на скільки подорожчали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість великоднього кошика: на скільки подорожчали продукти (інфографіка).
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:11
Згідно статті яйця подорожчали майже вдвічі, а паска подешевшала на 10 грн. Цікаво з чого цьогоріч печуть паску? Чи може мука подешевшала в 10 раз, чи вода, чи родзинки і інше?
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