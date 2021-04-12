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Вартість великоднього кошика:
на скільки подорожчали...

Вартість великоднього кошика: на скільки подорожчали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:11

Вартість великоднього кошика: на скільки подорожчали...

Пропонуємо до обговорення:
Порівняно з минулим роком ціна стандартного великоднього кошика зросла на 15,5%.

Дивися повний текст Вартість великоднього кошика: на скільки подорожчали продукти (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:11

Згідно статті яйця подорожчали майже вдвічі, а паска подешевшала на 10 грн. Цікаво з чого цьогоріч печуть паску? Чи може мука подешевшала в 10 раз, чи вода, чи родзинки і інше?
and_or
 
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