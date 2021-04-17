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Apple запатентувала в Україні
марки «Эппл» та «Яблоко»,...

Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко»,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:30

Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко»,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані з бази Укрпатенту.

Дивися повний текст Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко», а Facebook — лого Oculus.
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Чого ж так довго тягнули з реєстрацією?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 01:18

Re: Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко»,.

Забыли про марку Ябко).
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