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У Києві впроваджують фотофіксацію порушень правил паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі, як експеримент працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.
Дивися повний текст У Києві впроваджують фотофіксацію порушень правил паркування
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:52
Вы хоть улицы научитесь правильно писать, не на басейной а на бесарабской площади.
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