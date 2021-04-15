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У Києві впроваджують фотофіксацію
порушень правил паркування

У Києві впроваджують фотофіксацію порушень правил паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:51

У Києві впроваджують фотофіксацію порушень правил паркування

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі, як експеримент працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

Дивися повний текст У Києві впроваджують фотофіксацію порушень правил паркування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:52

Вы хоть улицы научитесь правильно писать, не на басейной а на бесарабской площади.
takcete
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