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Від 1 мільйона доходу на місяць:
у «дочці» «Нафтогазу»...

Від 1 мільйона доходу на місяць: у «дочці» «Нафтогазу»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:08

Від 1 мільйона доходу на місяць: у «дочці» «Нафтогазу»...

Пропонуємо до обговорення:
В "Укртранснафті" зобов'язуються забезпечити від 1,1 до 2,5 млн грн щомісячного доходу держави від управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - з такою умовою компанія планує підписати із АРМА договір на управління.

Дивися повний текст Від 1 мільйона доходу на місяць: у «дочці» «Нафтогазу» розповіли про плани на «трубу Медведчука».
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:09

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