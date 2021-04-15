До кінця квітня курс долара в Україні буде рухатися в районі 27,65-27,7 грн/$.
Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:18
Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів
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Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів.
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:28
Автор, в чем разница между ревальвацие и укрепление национальной валюты? (последнее предложение статьи)
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:22
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