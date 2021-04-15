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Що буде з курсом долара до кінця
квітня — прогноз експертів

Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:18

Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів

Пропонуємо до обговорення:
До кінця квітня курс долара в Україні буде рухатися в районі 27,65-27,7 грн/$.

Дивися повний текст Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:18

Смотрите чтобы он до 28,5 не укрепился
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:28

Автор, в чем разница между ревальвацие и укрепление национальной валюты? (последнее предложение статьи)
oleksii_afanas
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:22

  oleksii_afanas написав:Автор, в чем разница между ревальвацие и укрепление национальной валюты? (последнее предложение статьи)


У других экспертов нацвалюта не гривня. Как-то так.
mikola963
 
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