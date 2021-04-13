RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Продаж iPhone без зарядних
пристроїв збереже понад 860...

Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:20

Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple заявила, що рішення не комплектувати iPhone 12 адаптерами живлення дасть змогу заощадити 861 000 тонн міді, цинку та олова.

Дивися повний текст Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860 тисяч тонн металу - Apple.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:24

а если не частить с моделями, то можно еще больше сэкономить... ;)
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 13.07.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:37

Re: Продаж iPhone без зарядних пристроїв збереже понад 860..

Можна ще не комплектувати акумуляторами, щоб кожен користувач окремо докупляв і сплачував від 100$ до 200$ (залежно від потужності). Теж непогана економія (і навіть прибуток).
А самі тф продавати в паперових біо-пакетиках
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 03.05.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники криптовалют втратили понад $9 млрд за добу
R2 » Вів 20 кві, 2021 10:38
2 39
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 11:13
straponesa
Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн 1, 2
R2 » Вів 13 кві, 2021 10:35
14 1039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 23:31
AleksD
iPhone 13 отримає підекранний сканер відбитків пальців
R2 » Суб 17 кві, 2021 08:12
3 292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 16:37
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9725)
20.04.2021 12:16
Еквайринг (108)
20.04.2021 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.