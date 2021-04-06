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пального виріс на 13%

Український ринок пального виріс на 13%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:23

Український ринок пального виріс на 13%

Пропонуємо до обговорення:
У січні - березні 2021 року баланс ринку бензинів в Україні виріс на 13%, до 521 тисячі тонн, тоді як у 2020 році показники були 459,5 тисячі тонни.

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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:23

Це погано :(
І це при тому, що вже 50 тисяч електромобілів і купа авто на газу. Без них було би ще більше імпорту нафти і газу. І ще більше викидів шкідливих речовин у місті.
bodia1406
 
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