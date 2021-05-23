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Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Как правильно оплатить первый взнос и не «нарваться» на финмон
Раньше для того, чтобы совершить крупную покупку, средства на которую вся семья собирала не один год, требовалось только одно: иметь необходимую сумму денег. Так было до тех пор, пока в Украине не приняли Закон о финансовом мониторинге.
Дивися повний текст Покупка жилья на «первичке»
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D2
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30
Клиринговый дом, где деньги носят чемоданами, можете добавить в "нам помочь не могут", вообще банки бывших дуют на воду в таких подставах, им своих схем хватает
а вот пересичному уже можно не волноваться - так или иначе всего его крупные покупки уже на виду, а спрос будет после 2022 го
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cohan
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Додано: Вів 20 кві, 2021 23:07
cohan Почему именно после 2022?
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gx56
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Додано: Сер 21 кві, 2021 08:56
Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
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jay2004
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:34
jay2004 написав:Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
Вже не вперше чую про кешбек при купівлі нерухомості, не розкажете? Не карткою ви ж будете оплачувати?
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Faceless
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Додано: Суб 01 тра, 2021 19:00
gx56 написав:cohan
Почему именно после 2022?
налоговая реформа ж
сейчас подидокажи
а в 2022 каждый за себя разложил
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cohan
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:15
Мне вот интересно, даже если вы разобьете сумму, вы все равно по ИНН значитесь в продаже недвижимости. Я тоже вначале переживал, но все норм, купили, с первоначальной суммой в 70%
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Adam
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:03
В общем-то полезная информация в новости, но зацепил один момент
Еще 28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон о финансовом мониторинге. С тех пор все платежи на сумму от 400 тыс. гривен (хорошо запомните эту цифру – ред.) надо тщательно обосновывать.
Автор, и в общем редакция пропускавшая этот материал на сайт, не знали что до 28 апреля под финмониторинг попадали платежи начиная с суммы 150 тыс
. гривен?
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vitaliy_berdinskikh
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