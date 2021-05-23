RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Покупка
жилья на «первичке»

Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30

Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Пропонуємо до обговорення:
Как правильно оплатить первый взнос и не «нарваться» на финмон
Раньше для того, чтобы совершить крупную покупку, средства на которую вся семья собирала не один год, требовалось только одно: иметь необходимую сумму денег. Так было до тех пор, пока в Украине не приняли Закон о финансовом мониторинге.

Дивися повний текст Покупка жилья на «первичке»
D2
 
Повідомлень: 105
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30

Клиринговый дом, где деньги носят чемоданами, можете добавить в "нам помочь не могут", вообще банки бывших дуют на воду в таких подставах, им своих схем хватает

а вот пересичному уже можно не волноваться - так или иначе всего его крупные покупки уже на виду, а спрос будет после 2022 го
cohan
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:07

cohan Почему именно после 2022?
gx56
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:56

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
jay2004
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 19.02.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:34

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

jay2004 написав:Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
Вже не вперше чую про кешбек при купівлі нерухомості, не розкажете? Не карткою ви ж будете оплачувати?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29168
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1221 раз.
Подякували: 7094 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:00

  gx56 написав:cohan Почему именно после 2022?


налоговая реформа ж
сейчас подидокажи
а в 2022 каждый за себя разложил
cohan
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:15

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Мне вот интересно, даже если вы разобьете сумму, вы все равно по ИНН значитесь в продаже недвижимости. Я тоже вначале переживал, но все норм, купили, с первоначальной суммой в 70%
Adam
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:03

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

В общем-то полезная информация в новости, но зацепил один момент
Еще 28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон о финансовом мониторинге. С тех пор все платежи на сумму от 400 тыс. гривен (хорошо запомните эту цифру – ред.) надо тщательно обосновывать.
Автор, и в общем редакция пропускавшая этот материал на сайт, не знали что до 28 апреля под финмониторинг попадали платежи начиная с суммы 150 тыс. гривен?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 06.08.19
Подякував: 978 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: killer bees і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как сейчас получить субсидию на...
D2 » Чет 03 чер, 2021 21:07
1 333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 21:07
όχι κλώνος
Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы 1 ... 5, 6, 7
Ромасик » П'ят 12 бер, 2021 19:39
63 6628
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 11:29
unknownurl
Finance.ua: Як замовити готівку в Приват24
D2 » Сер 02 січ, 2019 16:52
6 9243
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 тра, 2021 09:43
sazonenkotania0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95127)
04.06.2021 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.