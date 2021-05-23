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Finance.ua: Покупка
жилья на «первичке»

Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30

Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Пропонуємо до обговорення:
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Раньше для того, чтобы совершить крупную покупку, средства на которую вся семья собирала не один год, требовалось только одно: иметь необходимую сумму денег. Так было до тех пор, пока в Украине не приняли Закон о финансовом мониторинге.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:30

Клиринговый дом, где деньги носят чемоданами, можете добавить в "нам помочь не могут", вообще банки бывших дуют на воду в таких подставах, им своих схем хватает

а вот пересичному уже можно не волноваться - так или иначе всего его крупные покупки уже на виду, а спрос будет после 2022 го
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:07

cohan Почему именно после 2022?
gx56
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:56

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:34

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

jay2004 написав:Стаття пуста... Навіщо так ускладнювати життя, платити комісси? Можна і обратну сторону медалі побачити: кешбек отримувати значний.
Вже не вперше чую про кешбек при купівлі нерухомості, не розкажете? Не карткою ви ж будете оплачувати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:00

  gx56 написав:cohan Почему именно после 2022?


налоговая реформа ж
сейчас подидокажи
а в 2022 каждый за себя разложил
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:15

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

Мне вот интересно, даже если вы разобьете сумму, вы все равно по ИНН значитесь в продаже недвижимости. Я тоже вначале переживал, но все норм, купили, с первоначальной суммой в 70%
Adam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:03

Re: Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»

В общем-то полезная информация в новости, но зацепил один момент
Еще 28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон о финансовом мониторинге. С тех пор все платежи на сумму от 400 тыс. гривен (хорошо запомните эту цифру – ред.) надо тщательно обосновывать.
Автор, и в общем редакция пропускавшая этот материал на сайт, не знали что до 28 апреля под финмониторинг попадали платежи начиная с суммы 150 тыс. гривен?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:08

Наступна стаття буде про розміри штрафів, що виписали за порушення умов моніторингу цим банчикам?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:44

  klug написав:Наступна стаття буде про розміри штрафів, що виписали за порушення умов моніторингу цим банчикам?

От что Вы за человек... Во всем ищете негатив. Уверен, эти банки знают, как это аккуратно оформить, никто бы не стал нарываться на ровном месте.
Искатель
 
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