ЛАД написав:---=== olmyb ===--- Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити. ---=== ===--- Можно вопрос? Вы уже в армии? Под Покровском?
аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів?
Вам привидения не мерещатся? Где вы видите "переход на личности"? Я где-то касаюсь личных характеристик человека? Его ума, способностей, черт характера? Просто человек, который настаивает на продолжении войны и не признаёт других вариантов, должен быть готов участвовать в этой войне. А ещё лучше не готов, а просто участвовать. Независимо от его личных качеств.
Ты напрямую перешел на личность, ты не спросил - готов ли он ? Ты спросил - ты в армии ?
Не говоря уже о том, что у тебя не было аргументов, чтобы хоть как-то возразить
Форумчанин не настаивал на продолжении войны, он лишь написал, что обороняться - это единственный вариант
Господар Вельзевула написав:Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?
Виза цифрового кочевника привлекает атышников. Дубровник американцы оккупировали. Средняя зарплата рл гос. стату около 1,5 ке, а персонал готовый хоть немного напрягаться и за 2,5ке сложно нанять... Из курьезов. мед. образование для иностранцев в университете Сплита на сегодня стоит в 2 раза дешевле, чем для иностранцев в Богомольца. Граждане в основном на бюджете учатся. В Киеве можно в зачетку купюру положить, а в Сплите нет... Арабы до войны вибирали Киев. Что не нравится. Тут сделаем завтра, не означает что это завтра, а на днях...может быть... если Хайдук хорошо сыграет...
Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше. Три часа э.э. будет
Бетон, так шо там зі світлом у Києві? Де там три години?))) Чи ти прокидаєшся вранці в 10-30, а лягаєш спати в 20-30? "У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин." Згідно з графіками, завтра у столиці: 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00; 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00; 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30; 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30; 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30; 5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30; 6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30; 6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
