Додано: Чет 20 лис, 2025 21:16

Бетон написав: Флер, со светом, действительно, стало лучше.

Три часа э.э. будет



Бетон, так шо там зі світлом у Києві? Де там три години?))) Чи ти прокидаєшся вранці в 10-30, а лягаєш спати в 20-30?"У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин."Згідно з графіками, завтра у столиці:1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.