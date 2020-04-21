Про це йдеться в "повідомленні":https://www.facebook.com/minjust.official Мінюсту.
Дивися повний текст Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26
Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно.
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26
Проку от этого сервиса не много. Дней 10 назад я хотел узнать владельца соседней квартиры, в которой живут квартиранты, отказывающиеся сообщать имя владельца. На сайте Минюста прошёл процедуру и получил справку об отсутствии сведений. Я начал выяснять в чём дело, и оказалось, что в базе данных Минюста присутствуют сведения только с момента, когда начал формироваться электронный реестр (где-то с 2015 года), а более раннюю базу не оцифровали.
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