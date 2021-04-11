Про стан валютного ринку в Україні висловився Голова ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в фінсекторі України.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:22
Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в...
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Дивися повний текст Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в фінсекторі України.
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