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Банки без дозволу списуватимуть
борги з рахунків...

Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:49

  SMOKE написав:
  Dear_Sir написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев" ---
Как этого избежать - ответ находится в описании проблемы.

- не иметь дела с банками
- не иметь счетов в украинских банках
- не иметь долгов
- не быть украинцем или быть не только украинцем.

Ваш кэп.

Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.


Пожалуйста. Кстати, не только бомжи или асоциальные элементы не имеют долгов.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:06

  Dear_Sir написав:
  SMOKE написав:
  Dear_Sir написав:"Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев" ---
Как этого избежать - ответ находится в описании проблемы.

- не иметь дела с банками
- не иметь счетов в украинских банках
- не иметь долгов
- не быть украинцем или быть не только украинцем.

Ваш кэп.

Спасибо, кэп. Но советы применимы разве что к бомжу или асоциальному элементу и абсолютно не применимы к среднестатистическому нормальному человеку. Я, как и очень многие украинцы, уже начинаю забывать что такое налом рассчитываться. В супермаркете на кассе все меньше людей, даже старшего возраста, платят налом. Это неудобно, невыгодно, долго и т.д. Более- менее близкий к земле реальный совет - "не иметь долгов." По сути закон верный, но вот исполнение нужно чётко прописать, чтобы не добавлять головой боли обычным людям.


Пожалуйста. Кстати, не только бомжи или асоциальные элементы не имеют долгов.

Даже Украина имеет долги, что там Украина - США!
Но конечно можно требовать от пересичного жить без долгов.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:26

  ruvex написав:Даже Украина имеет долги, что там Украина - США!
Но конечно можно требовать от пересичного жить без долгов.

Вообще-то не имеет. Кредиты есть, да. Но долгов, т.е. обязательств платить прямо сейчас, нет. А если какой долг и возникает, то быстро или уничтожается (оплатой или реструктуризацией) или возникает на него судебное дело. И по окончательно проигранным делам таки платят в полном объёме даже без службы судебных исполнителей (она вообще на межгосударственном уровне есть?). Другой вопрос, что там и суды работают аккуратно, а не так, как районные по мелким долгам пересичных.
moveton
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