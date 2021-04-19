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Цього року в Україні почнуть
будувати першу платну...

Цього року в Україні почнуть будувати першу платну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:34

Цього року в Україні почнуть будувати першу платну...

Пропонуємо до обговорення:
Першу платну дорогу планують почати будувати вже цього року.

Дивися повний текст Цього року в Україні почнуть будувати першу платну дорогу: скільки коштуватиме кілометр.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:34

Мда... Это ~11.8 евро за 100 км. Смотрим тут https://www.autocentre.ua/ua/news/skolk ... 47316.html. Максимальные цены даже в Италии и Испании ниже. А если брать средние цены, то наверное у нас будет самая дорогая дорога в Европе.
Что-то мне кажется, если снизить цену раза в 2, то заработать на этом можно будет гораздо больше, чем в 2 раза, даже с учетом большего износа.
andretar
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:31

Наверно пора отменять налоги на дороги?
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:43

Упали с дерева. 98% материалов укринские, платят людям украинские ЗП, не Европейские.
+ Воруют с этого.
А хотят сдирать в два раза больше чем европейские подобные проекты.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:33

За бензин меньше уйдет, чем за пользование такой дорогой.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:46

Re: Цього року в Україні почнуть будувати першу платну...

  andretar написав:наверное у нас будет самая дорогая дорога в Европе.
давайте назовем ее - депутатенштрассе...и да дадим льготу на проезд инвалидам 1 группы).
PS и мопед и многотонная фура все по 4 грн).. почему нет дифференциации по цвету штанов?)
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:33

По этой платной дороге будут ездить слуги народа чтоб их не раздражал их электорат,а вообще это из этой же оперы как с зеленой энергетикой которая дороже в три раза чем в Европе,также будет и с дорогой,принципиально не ездить по ней пока не дойдёт до этих деятелей что маржу нужно снижать...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:25

Длина первого украинского концессионного автобана Краковец - Броды - Ровно составит 21 км итого 84грн.А вообще как вам размах автобан длиной 21км.
rapyd777
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