Представники легального бізнесу заявляють про готовність знизити ціни на пальне, але за умови, що з ринку зникнуть недоброчесні компанії.
Дивися повний текст Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:36
Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне.
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:23
Нужно снизить конский акциз в евро на топливо и цена станет адекватной..
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:37
Re: Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне
Налоговой надо словарь к своим изречениям прикладывать потому, что значения слов сильно отличаются от общепринятых. Примерно так:
"молодец" - потративший из бюджета в два раза больше, чем реально нужно, потому, что половину распилил в пользу хороших людей (таковых не очень долго перечислить поимённо);
"вор" - заплативший в бюджет меньше, чем хорошим людям бы хотелось;
"обворовывает всех нас" - в смысле, хороших людей.
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