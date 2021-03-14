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Перелік доходів, які громадянам
необхідно задекларувати...

Перелік доходів, які громадянам необхідно задекларувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:03

Перелік доходів, які громадянам необхідно задекларувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадують в "ГУ ДПС":https://rv.tax.gov.ua/ у Рівненські області.

Дивися повний текст Перелік доходів, які громадянам необхідно задекларувати до 1 травня.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:03

У меня сосед по комуналке 10 лет не платит за комуналку сдает ее них налогов ничего говорит а ви все лохи
fedr777fedorovich
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:25

  fedr777fedorovich написав:У меня сосед по комуналке 10 лет не платит за комуналку сдает ее них налогов ничего говорит а ви все лохи

Жаба - дело такое, за сколько он там ее сдает, тыщи за 2? Ох, разбогател. Нелох... Во всем мире ему вообще покрутили бы пальцем у виска, если б он с такой суммы пришел платить налог, так как необлагаемый минимум существует, сказали бы, оставь себе на хлеб.
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