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В Україні запускають експеримент
з наближення зарплати...

В Україні запускають експеримент з наближення зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43

В Україні запускають експеримент з наближення зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році зарплата співробітників Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства цифрової трансформації і Національного агентства з питань державної служби буде наближена до ринкової.

Дивися повний текст В Україні запускають експеримент з наближення зарплати держслужбовців до ринкового сектору.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43

Когда запустят эксперимент по приближению эффективности работы госслужащих и госучреждений, к рыночному сектору?
salvydas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:52

Т.е увеличат расходы бюджета на содержание чиновников за счет урезания расходов на соцподдержку и развитие
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:32

Moimir, почему это увеличат расходы на чиновников? Если действительно начнут платить столько, сколько за такую же работу заплатят в коммерческой структуре, то уменьшат и не слабо :)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:04

Не мешало бы всяких коболевых привести к "рыночку".
А лучше его самого на рыночек, и посмотрим, во сколько его оценят
Вкладчик1234
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