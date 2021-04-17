RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin впав нижче $50 000
через намір Байдена підняти...

Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:27

Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти...

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin знизився усьоме за вісім днів, після того, як президент Джо Байден запропонував майже вдвічі збільшити податок на приріст капіталу для багатих.

Дивися повний текст Bitcoin впав нижче $50 000 через намір Байдена підняти податки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93506
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:27

так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)
agcsc
 
Повідомлень: 414
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:10

  agcsc написав:так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)

Про акции Теслы, когда в нее кроме Маска мало кто верил 10 лет назад и стоили по 4 бакса, тоже многие говорили "пшик". А сегодня они под 800.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3147 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:39

  EKO написав:
  agcsc написав:так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)

Про акции Теслы, когда в нее кроме Маска мало кто верил 10 лет назад и стоили по 4 бакса, тоже многие говорили "пшик". А сегодня они под 800.


Пример, так себе... На одну Теслу приходятся десятки если не сотни акций которым пророчат 800, а они сейчас влачат жалкое существование.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 20.05.08
Подякував: 153 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:56

  agcsc написав:так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)

якщо "пшик" то нащо тратии гроші хочете? просто викиньте.
Прост обідно що не встигли купити коли був по 1$
dinozavrik
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 24.11.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 02:15

  agcsc написав:так это же не актив а "пшик", я бы взял его за $1 :)

Биткоин - это всемирный аккумулятор жадности. У него большое будущее. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 03:19

  andrein написав:Биткоин - это всемирный аккумулятор жадности. У него большое будущее.


будет ли ещё дорожать?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 21.04.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 03:57

  uaprofi написав:
  andrein написав:Биткоин - это всемирный аккумулятор жадности. У него большое будущее.


будет ли ещё дорожать?

В долгосроке будет т.к. жадность человеческая источник неисчерпаемый. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:01

  andrein написав:
  uaprofi написав:
  andrein написав:Биткоин - это всемирный аккумулятор жадности. У него большое будущее.


будет ли ещё дорожать?

В долгосроке будет т.к. жадность человеческая источник неисчерпаемый. :)

пока пипл хавает появится биткоин 2 биткоин3 итд
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 27.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
R2 » П'ят 23 кві, 2021 14:13
7 388
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 10:03
finua
Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 17 кві, 2021 08:17
32 5724
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 03:53
Shaman
Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через...
R2 » Нед 18 кві, 2021 21:04
2 344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 09:36
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32272)
24.04.2021 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.