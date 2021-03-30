«Укрпошта» працює, карткові продукти будуть у тих, кому це зручно.
Дивися повний текст Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські картки.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54
Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій спростував переведення всіх пенсій на банківські картки.
Додано: Суб 24 кві, 2021 18:05
Допустим, в 4% населенных пунктов есть банкоматы. А сколько процентов пенсионеров проживает в этих населенных пунктах? Тоже 4?
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:43
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