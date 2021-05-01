Правила нарахування субсидій змінили

Додано: Суб 08 тра, 2021 07:38

uaprofi написав: Я не буду Вам опять напоминать о конкуренции, а просто действительно предположу что таки да цена на картоху выросла в 10 раз!

Вы хоть представляете к каким последствиям это приведёт? Я не буду Вам опять напоминать о конкуренции, а просто действительно предположу что таки да цена на картоху выросла в 10 раз!Вы хоть представляете к каким последствиям это приведёт?

ТЭЦ часто-густо приватизированы,

ЖЭК-и перешли в коммунальную собственность, а новые дома так вообще изначально обслуживаются частными ЖЭК-ами,

облэнерго приватизированы (генерация и магистрали нет),

облгазы приватизированы (добыча местами тоже, но вот импорт пока в основном за государством),

водоканалы и канализация перешли в коммунальную собственность,

интернет изначально был сугубо частным бизнесом кроме доли Укртелекома, но уже и он приватизирован,

телефонная связь в массе представлена частным бизнесом, а доля Укртелекома мала да и опять же он уже приватизирован.

uaprofi написав: Так вот что у нас, что в других странах в таких случаях быстро установят предельные цены на картоху. Так вот что у нас, что в других странах в таких случаях быстро установят предельные цены на картоху.

uaprofi написав: или распределение (например "талоны") или распределение (например "талоны")

Так произошло потому что изначально цена коммуналки в отличии от картохи искусственно регулировалась государством и не отражала реальных затрат на предоставление услуг.Ну и я тут в теме нигде ни разу не написал что-то в защиту текущей цены. Это вообще отдельный вопрос ответ на которые не возможно дать просто сидя на диване и чтобы ответ был сразу по всем ценам всех населённых пунктов страны.Мы обсуждаем не цену коммуналки, мы обсуждаем компенсацию цены коммуналки которую платит государство при том что само государство уже лет двадцать-тридцать не является поставщиком услуг:Так почему государство должно из своего кармана доплачивать компенсацию -- ведь не оно получает прибыль?Да, государство всё ещё занимается регулированием некоторых цен но рано или поздно свободным станет и этот рынок.Нет. не установят. В других странах просто нет механизма установки предельных цен на картоху, да и у нас его уже тоже нет и слава богу.Но как я уже сказал выше - мы тут разве цену обсуждаем? Мы обсуждаем компенсацию со стороны государства, компенсацию должна выплачиваться лишь тем кто по реальным причинам не способен оплачивать коммуналку или для кого это составляет проблему. Человек у которого есть деньги сами по себе или тем более он тратит деньги на поездки в условные египты - явно не относится к числу тех кто требует помощи от государства.Какие талоны если вся, абсолютно вся, торговля была приватизирована в 90-х? Уже нет государственных магазинов которые снабжаются с государственных баз или закупают товар у государственных производителей. Владельцу Класса или АТБ зачем выданные государством талоны, куда он их засунет и кому?Ему нужны деньги и он будет продавать за деньги.