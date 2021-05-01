Правила нарахування субсидій змінили

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uaprofi написав:Моя позиция (и думаю что не только моя) - что цены уже подняли в эти условные 5,,,10 раз - т.е. цены на коммуналку абсолютно взяты с потолка и не обоснованы!
Так не пользуйся коммуналкой. Продай квартиру, купи дом с автономкой. Ведь в случае если на ближайшем рынке поднимут цену на картошку в 10 раз ты не будешь продолжать покупать её там.
Виталий, Вы же умный человек и достаточно экономически образованный судя по Вашим ответам в других темах. Поймите Ваш пример с картошкой крайне неудачный. Я не буду Вам опять напоминать о конкуренции, а просто действительно предположу что таки да цена на картоху выросла в 10 раз! Вы хоть представляете к каким последствиям это приведёт? (думаю что именно Вы прекрасно представляете) такое повышение цены может к примеру произоити из-за не урожая. (т.е. на рынке будет действительно дефицит картохи) Так вот что у нас, что в других странах в таких случаях быстро установят предельные цены на картоху. В особо тяжёлых случаях выдадут талоны и будут забирать у производителей картохи её для государственных нужд. Тот кто продаёт картоху по цене выше разрешёной государством будет преследоваться по закону, а в лице общества он станет "барыгой" и спекулянтом (хотя он просто вырастил её у себя на поле).
Если государство этого не сделает - то это будет грозить разгулом бандитизма и грабежей. Так как если людям не будет что есть им посути не будет что терять. В особо тяжёлых случаях особенно если государство проигнорирует проблему - то это грозит потерей государственности. т.е. как итог если картошка начнёт стоить реально в 10 раз дороже то селяни её не продадут - её у них заберут или выкупят за бесценок.
З.Ы. лайт версию регулирования цен на продовольствия можно было наблюдать и у нас в начале карантина (кстати это постановление КМ действует скорей всего и сейчас)
А так при проблемах с продуктами у государств: несколько рычагов регулирование цены или распределение (например "талоны") В странах эмитирующих например евро и доллары ещё имеется третий вариант - раздавать местную валюту. А иначе грабежи разбои и бунты.
Вот пусть человек и тратит эти доходы на оплату коммуналки.
Ну то есть, допустим есть ты и другой человек одногодок. И у вас все годы были одинаковые зарплаты. Но ты бухарь и любитель казино на турецких берегах - ты бы мог что-то накопить, но ты все что сверх необходимого пробухал и в казино спустил. А другой, назовем его рачительным, что-то накопил, но столько сколько ты не влил в себя.
И вот допустим, на данный момент у тебя и того парня одинаковый не большой доход. К тебе приходит государство и говорит - Ах ты мой дорогой бухарик-гэмблмэн-нищеброд, ты же такой "полезный" член общества, что я, государство, забочусь о таких как ты и вот тебе субсидия. А тому, рачительному парню государство говорит - Ах ты, сс**а, ты же типа не бедный, ты там что-то скопил. Теперь я тебя заставлю слить все что ты не пробухал, как тот бухарь, и когда ты дойдешь до состояния нищеброда, я, "доброе и справедливое" государство начну тебе помогать как новому нищеброду. И в чем тут социальная справедливость? Государству нужны именно нищеброды?
uaprofi написав:Я не буду Вам опять напоминать о конкуренции, а просто действительно предположу что таки да цена на картоху выросла в 10 раз! Вы хоть представляете к каким последствиям это приведёт?
Так произошло потому что изначально цена коммуналки в отличии от картохи искусственно регулировалась государством и не отражала реальных затрат на предоставление услуг.
Ну и я тут в теме нигде ни разу не написал что-то в защиту текущей цены. Это вообще отдельный вопрос ответ на которые не возможно дать просто сидя на диване и чтобы ответ был сразу по всем ценам всех населённых пунктов страны.
Мы обсуждаем не цену коммуналки, мы обсуждаем компенсацию цены коммуналки которую платит государство при том что само государство уже лет двадцать-тридцать не является поставщиком услуг:
ТЭЦ часто-густо приватизированы,
ЖЭК-и перешли в коммунальную собственность, а новые дома так вообще изначально обслуживаются частными ЖЭК-ами,
облэнерго приватизированы (генерация и магистрали нет),
облгазы приватизированы (добыча местами тоже, но вот импорт пока в основном за государством),
водоканалы и канализация перешли в коммунальную собственность,
интернет изначально был сугубо частным бизнесом кроме доли Укртелекома, но уже и он приватизирован,
телефонная связь в массе представлена частным бизнесом, а доля Укртелекома мала да и опять же он уже приватизирован.
Так почему государство должно из своего кармана доплачивать компенсацию -- ведь не оно получает прибыль?
Да, государство всё ещё занимается регулированием некоторых цен но рано или поздно свободным станет и этот рынок.
uaprofi написав:Так вот что у нас, что в других странах в таких случаях быстро установят предельные цены на картоху.
Нет. не установят. В других странах просто нет механизма установки предельных цен на картоху, да и у нас его уже тоже нет и слава богу.
Но как я уже сказал выше - мы тут разве цену обсуждаем? Мы обсуждаем компенсацию со стороны государства, компенсацию должна выплачиваться лишь тем кто по реальным причинам не способен оплачивать коммуналку или для кого это составляет проблему. Человек у которого есть деньги сами по себе или тем более он тратит деньги на поездки в условные египты - явно не относится к числу тех кто требует помощи от государства.
Какие талоны если вся, абсолютно вся, торговля была приватизирована в 90-х? Уже нет государственных магазинов которые снабжаются с государственных баз или закупают товар у государственных производителей. Владельцу Класса или АТБ зачем выданные государством талоны, куда он их засунет и кому? Ему нужны деньги и он будет продавать за деньги.
uaprofi написав:Виталий, Вы же умный человек и достаточно экономически образованный судя по Вашим ответам в других темах.
Моя позиция опирается не только на это. Тут полно экономически образованных людей, многие образованней более меня. Моя позиция связана так же с моей политической ориентацией: я считаю что каждый человек ответственен за себя сам и государство в жизнь человека должно вмешиваться по минимум только там и тогда когда это реально необходимо: инвалид, беременная или родившая мать, случавшийся природный или техногенный катаклизм (вот как тот же коронавирус к примеру). И оплата жилья в общем случае это сугубо ответственность собственника жилья, ну или арендатора если собственник кто-то другой.
Гиперболизированный пример: если одинокий пенсионер живет в трехкомнатной квартире которую купил когда-то для своей большой семьи с тремя деньги то оплату её коммуналки он делает сам со своих накопленных сбережений, или оплачивать коммуналку ему помогают дети, или он продаёт эту пустую квартиру и покупает жильё поменьше по своим финансам. У нас же получается что за коммуналку должно доплачивать государство, тоесть по факту другие налогоплательщики. Чего вдруг, где тут социальная помощь нуждающемуся?
uaprofi написав:Так вот что у нас, что в других странах в таких случаях быстро установят предельные цены на картоху.
К слову о регулировании цен: вот есть криптовалюта, и цена на неё меняется в разы, причем очень быстро - в прошлом году биток стоит тыщи баксов, в это десятки тыщ, в прошлом году доги стоил какие-то копейки, сейчас цена его поднялася в те самые десять раз - государство должно регулировать эти цены, выдавать талоны на доги? Я так не думаю.
Вот пусть человек и тратит эти доходы на оплату коммуналки.
Ну то есть, допустим есть ты и другой человек одногодок. И у вас все годы были одинаковые зарплаты. Но ты бухарь и любитель казино на турецких берегах - ты бы мог что-то накопить, но ты все что сверх необходимого пробухал и в казино спустил. А другой, назовем его рачительным, что-то накопил, но столько сколько ты не влил в себя.
И вот допустим, на данный момент у тебя и того парня одинаковый не большой доход. К тебе приходит государство и говорит - Ах ты мой дорогой бухарик-гэмблмэн-нищеброд, ты же такой "полезный" член общества, что я, государство, забочусь о таких как ты и вот тебе субсидия. А тому, рачительному парню государство говорит - Ах ты, сс**а, ты же типа не бедный, ты там что-то скопил. Теперь я тебя заставлю слить все что ты не пробухал, как тот бухарь, и когда ты дойдешь до состояния нищеброда, я, "доброе и справедливое" государство начну тебе помогать как новому нищеброду. И в чем тут социальная справедливость? Государству нужны именно нищеброды?
Нажаль, так і є: державі потрібні ніщєброди (вони ж такі керовані), а ніщєбродам держава, бо самі вони (а може й ми) на щось більше не здатні. І це ж совок у його найвиразнішому прояві.
А от коли нам, громадянам, несовкова держава знадобиться для чогось більшого, аніж субсидія-подачка, то може й вибори інакше пройдуть.
Ну то таке, почну з себе: на субсидію не подаватимусь...