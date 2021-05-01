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Правила нарахування
субсидій змінили

Правила нарахування субсидій змінили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:04

Вот что бывает с "негосударственными пенсионными фондами". Скопил копеечку на черный день - не порядок, отдай за комуналь.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:12

Re: Правила нарахування субсидій змінили

  sonechko написав:Скопил копеечку на черный день - не порядок, отдай за комуналь.
Не перестаю удивляться что кто-то кто копит копеечки - делает это не для того чтобы оплачивать свою жизнь, а считает что другие должны оплачивать её. И эти люди жалуются на тарифы и олигархов!
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 4567
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