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Правила нарахування субсидій змінили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 22:04
Вот что бывает с "негосударственными пенсионными фондами". Скопил копеечку на черный день - не порядок, отдай за комуналь.
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sonechko
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:12
sonechko написав:
Скопил копеечку на черный день - не порядок, отдай за комуналь.
Не перестаю удивляться что кто-то кто копит копеечки - делает это не для того чтобы оплачивать свою жизнь, а считает что другие должны оплачивать её. И эти люди жалуются на тарифы и олигархов!
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vitaliy_berdinskikh
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