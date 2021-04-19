Лише близько мільйона українців мають рахунки в недержавних пенсійних фондах.
Дивися повний текст Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними фондами — пояснення Мінсоцполітики.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 07:26
Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними фондами — пояснення Мінсоцполітики.
Додано: Сер 28 кві, 2021 07:27
Чому пані Лазебна забуває говорити про те, що із 60% виплат пенсіі з недержавного пенсійного фонду вона здирає 18% пдфо і 1,5% військового збору як із незаконних доходів. При цьому власники овгз з доходів не платять нічого. А з дивідендів олігархів беруть лише 5%.
Додано: Сер 28 кві, 2021 07:52
Как бы интересно. Но почитал, каких либо гарантий вкладов и прогнозирования доходов, желательно в привязке к стабильным валютам не увидел, как и куда вложены деньги не понятно. В общем некие темные лошадки, можно вляпаться или как минимум участие может себя не оправдать.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 28 кві, 2021 08:09, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:02
Re: Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними.
Ответ простой:
С такой ежегодной инфляцией даже наивный Буратино не станет закапывать свои пять сольди в наши пенсионные фонды. На момент "созревания" не то что куртку, резинку от трусов на влоШенное не купишь.
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:31
То не пані Лазебна здирае,цей податок заложен в Податковому Кодексі ще з 90 -х років,дурость та бажання зідрати з усього!
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:59
Может хватит заниматься ерундой и загонять оленей в накопительные фонды, собственники которых могут сделать ручкой в любой момент, я уже молчу про инфляцию, курс валют и прочее. Никак не нажретесь, попробуйте поработать хоть немного.
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:08
Единственное, на что надежда, так это на то, что зелень за два года не смогла провести ни одной мало-мальской реформы. Похоже, их набирали исключительно из недееспособных и импотентов.
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:39
Вона справді вважає, що ті, хто має гроші на накопичувальний фонд ідіоти? Простіше в ОВДП накопичувати, валютних депозитах і т.д. Чим накопичувальний фонд кращий?
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