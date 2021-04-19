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Чому мало громадян користуються
недержавними пенсійними...

Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:25

У нас государственная пенсионная система кидает пенсионеров, а то еще загон непонятно куда.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 00:10

и чем это лучше, чем просто покупать доллары?
bukerman
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Модератори: Ірина_, Модератор

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