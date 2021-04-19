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Чому мало громадян користуються недержавними пенсійними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 22:25
У нас государственная пенсионная система кидает пенсионеров, а то еще загон непонятно куда.
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tigr-uu
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Додано: Чет 29 кві, 2021 00:10
и чем это лучше, чем просто покупать доллары?
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bukerman
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