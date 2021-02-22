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Найбільший у світі літак
Stratolaunch завершив другий політ

Найбільший у світі літак Stratolaunch завершив другий політ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:16

Найбільший у світі літак Stratolaunch завершив другий політ

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Stratolaunch зробила ще один крок до своєї мети - запускати гіперзвукові апарати з повітря.

Дивися повний текст Найбільший у світі літак Stratolaunch завершив другий політ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:16

Ракета-носитель - это ракета для выведения полезной нагрузки в космическое простанство, например Протон, Энергия, Союз.
Ракетоноситель - это средство доставки ракет к месту пуска. Это может быть самолет, вертолет, катер, корабль, подводная лодка, поезд, колесное шасси.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:37

Агов! Тут є якійсь редактор? Ракета-носій - це, власне, ракета, що несе корисний вантаж. А тут мова йде про ракетоносій - літак, що несе на собі ракету.
waldi_ua
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