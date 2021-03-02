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Активи збанкрутілого банку
«Аркада» оцінили в 9 грн —...

Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33

Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн —...

Пропонуємо до обговорення:
Збанкрутілий банк "Аркада" заявив про знецінення основних активів свого Фонду банківського управління (ФБУ) - Пенсійного фонду банківського управління за фіксованою винагородою, Пенсійного фонду банківського управління пайового типу та Дитячого фонду банківського управління.

Дивися повний текст Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн — Фонд гарантування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:52

А скільки реклами по Національному Радіо в нульових було про їхні надбавки до пенсій
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:29

Несите Ваши денежки в "пенсійні фонди" :)
Вкладчик1234
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